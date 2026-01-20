Δείτε τι έκαναν οι Έλληνες παίκτες στα ματς του κολεγιακού πρωταθλήματος.

Οι Έλληνες παίκτες συνεχίζουν να δίνουν τις μάχες τους στα παρκέ του NCAA, προσπαθώντας να βοηθήσουν τις ομάδες τους να φτάσουν σε νίκες. Πάμε να δούμε τι έκαναν τα ξημερώματα της Τρίτης στα ματς τους.

Σούλης - Columbia

O Σούλης έπαιξε 26 λεπτά στην ήττα του Columbia από το Yale με 91-74. Είχε 11 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 5/7 σουτ. Φέτος έχει 6.6 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ ανά ματς.

Παγώνης - New Orleans

O Παγώνης πάτησε παρκέ 18 λεπτά και τελείωσε με 9 πόντους στην νίκη του New Orleans απέναντι στο Lamar με 89-76. Eπίσης είχε 3 ριμπάουντ, 3/6 σουτ και 3/5 βολές. Φέτος μετρά 5.4 πόντους, 3.2 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ.

Ροζακέας - Mount St Mary's

Το Mοunt St Mary's επικράτησε με 68-58 του Niagara Purple και ο Ροζακέας έμεινε στο παρκέ για μόλις 3 λεπτά χωρίς να σημειώσει καλάθι.

Σπάρταλης - Monmouth

Το Monmouth επικράτησε με 81-68 του Northeastern και ο Σπάρταλης τελείωσε το ματς με 8 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 3/6 σουτ και 2/2 βολές. Έπαιξε για 16 λεπτά. Φέτος έχει 10.3 πόντους, 4.1 ριμπάουντ και 1 ασίστ μέσο όρο.

Παπαδάτος - Saint Francis

Ο Παπαδάτος έμεινε στο παρκέ μόλις για ένα λεπτό και δεν πρόλαβε να σκοράρει στη νίκη του Saint Francis με 63-61 επί του Stonehill. Φέτος Έλληνας γκαρντ μετρά 6 πόντους, 1.4 ριμπάουντ και 0.5 ασίστ ανά ματς.