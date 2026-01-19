Δείτε τι έκανε ο Αμπόσι στη νίκη του San Francisco.

Με νίκη συνέχισε την πορεία του στα παρκέ του κολεγιακού πρωταθλήματος ο Έλληνας γκαρντ που στο παρελθόν αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό.

Ο Αμπόσι έπαιξε 13 λεπτά στη νίκη του San Francisco με 85-80 επί του Washington State και είχε 3 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο. Φέτος μετρά 5.2 πόντους και 4.1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Στο ματς κόντρα στο Washinghton State είχε 1/1 τρίποντα και 0/1 δίποντο, ενώ δεν επιχείρησε κάποια βολή. Επίσης είχε 2 λάθη και υπέρπεσε σε ένα φάουλ κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.