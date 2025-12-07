Έλληνες NCAA: Τι έκαναν τα Ελληνόπουλα στο κολεγιακό
Εκτός του Νεοκλή Αβδάλα, είχαμε αρκετή… ελληνική δράση στο NCAA με τους Χιτικούδη, Μαντζούκα, Σούλη, Παγώνη και Λιοτόπουλο να αγωνίζονται με τις ομάδες τους.
Ο Νίκος Χιτικούδης ξεκίνησε για το Ρόμπερτ Μόρις στην ήττα από το Μιλγουόκι με 74-72. Ο διεθνής Έλληνας ψηλός έπαιξε 21 λεπτά και είχε 6 πόντους με 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ.
Ο Λευτέρης Μαντζούκας ήταν επίσης βασικός στο Οκλαχόμα Στέιτ στη νίκη απέναντι στο Γκραντ Κάνιον. Ο Έλληνας φόργουορντ σημείωσε 3 πόντους με 1/1 τρίποντο σε 16 λεπτά.
Επίσης στην βασική πεντάδα ήταν και ο Ράιαν Σούλης, ο οποίος στη νίκη του Κολούμπια απέναντι στους Αμπάνι με 93-65 είχε 6 πόντους 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ.
Ο Παναγιώτης Παγώνης ήρθε από τον πάγκο για τη Νέα Ορλεάνη, αλλά δεν μπόρεσε να γλιτώσει την ομάδα του από την ήττα με 85-76 κοντρα στο Χιούστον. Σε 23 λεπτά ο Παγώνης είχε 7 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
Τέλος, ο Λευτέρης Λιοτόπουλος ήρθε κι εκείνος από τον πάγκο για το Σεντ Τζονς, έχοντας 2 πόντους και 1 μπλοκ στη νίκη με 63-58 απέναντι στο Όλε Μις.
