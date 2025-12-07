Χιτικούδης, Μαντζούκας, Σούλης, Παγώνης και Λιοτόπουλος αγωνίστηκαν τα ξημερώματα στο NCAA.

Εκτός του Νεοκλή Αβδάλα, είχαμε αρκετή… ελληνική δράση στο NCAA με τους Χιτικούδη, Μαντζούκα, Σούλη, Παγώνη και Λιοτόπουλο να αγωνίζονται με τις ομάδες τους.

Ο Νίκος Χιτικούδης ξεκίνησε για το Ρόμπερτ Μόρις στην ήττα από το Μιλγουόκι με 74-72. Ο διεθνής Έλληνας ψηλός έπαιξε 21 λεπτά και είχε 6 πόντους με 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Ο Λευτέρης Μαντζούκας ήταν επίσης βασικός στο Οκλαχόμα Στέιτ στη νίκη απέναντι στο Γκραντ Κάνιον. Ο Έλληνας φόργουορντ σημείωσε 3 πόντους με 1/1 τρίποντο σε 16 λεπτά.

Επίσης στην βασική πεντάδα ήταν και ο Ράιαν Σούλης, ο οποίος στη νίκη του Κολούμπια απέναντι στους Αμπάνι με 93-65 είχε 6 πόντους 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ.

Ο Παναγιώτης Παγώνης ήρθε από τον πάγκο για τη Νέα Ορλεάνη, αλλά δεν μπόρεσε να γλιτώσει την ομάδα του από την ήττα με 85-76 κοντρα στο Χιούστον. Σε 23 λεπτά ο Παγώνης είχε 7 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Τέλος, ο Λευτέρης Λιοτόπουλος ήρθε κι εκείνος από τον πάγκο για το Σεντ Τζονς, έχοντας 2 πόντους και 1 μπλοκ στη νίκη με 63-58 απέναντι στο Όλε Μις.

