Αβδάλας: Ο απολογισμός του απέναντι στο George Mason
Το Virginia Tech υποχρέωσε το George Mason στην πρώτη ήττα της σεζόν στο NCAA, έπειτα από το αρχικό 9-0, επικρατώντας με 73-62.
Ο Τζέιντεν Σατ σημείωσε 18 πόντους με 6/12 τρίποντα για το Virginia Tech, που βελτίωσε το ρεκόρ του σε 8-2, σημειώνοντας την πέμπτη νίκη σε ισάριθμους αγώνες στην έδρα του.
Όσον αφορά τον Νεοκλή Αβδάλα, αγωνίστηκε για 31 λεπτά, σημειώνοντας 6 πόντους με 2/7 σουτ εντός πεδιάς (2/5 δίποντα, 0/2 τρίποντα), 6 ασίστ, 3 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ.
Φέτος, ο Αβδάλας μετράει 13,7 πόντους, 5 ασίστ και 3,8 ριμπάουντ. Για τους νικητές, ο Αμάνι Χάνσμπερι πρόσθεσε 15 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ο Τάιλερ Τζόνσον πέτυχε 13 πόντους και ο Μπεν Χάμοντ 10.
