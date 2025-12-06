Ο Σπάρταλης ήταν πρώτος σκόρερ στην ήττα του Monmouth με 79-67 από το Georgia Tech. Νίκη για τον Ρούμογλου.

Το πάλεψε ο Σπάρταλης αλλά δεν γινόταν να σώσει την ομάδα του. Ο Έλληνας φόργουορντ ήταν ο κορυφαίος παίκτης του Monmouth στην ήττα με 79-67 από το Georgia Tech.

Ξεκίνησε βασικός σε άλλη μια αναμέτρηση και έμεινε στο παρκέ 23 λεπτά. Τελείωσε με 14 πόντους, 4 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 6/14 σουτ. Πήρε πρωτοβουλίες, το πάλεψε, αλλά η ομάδα του έπεσε στο 5-5.

Σε πολύ καλή κατάσταση ο Σπάρταλης φέτος, κάτι που μαρτυρούν και οι μέσοι όροι του. Μετρά 12.9 πόντους με 5.2 ριμπάουντ ανά παιχνίδι και αποτελεί έναν εκ των ηγετών της ομάδας του.

Νικητής ο Ρούμογλου

Ο Ρούμογλου πανηγύρισε τη νίκη, αφού το Richmond επικράτησε με 86-77 του Old Dominion. Ο Έλληνας φόργουορντ αγωνίστηκε για 21 λεπτά και τελείωσε την αναμέτρηση με 2 πόντους, 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 μπλοκ.

Φέτος μετρά 3.5 πόντους και 4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Στο παρελθόν έχει κατακτήσει δύο φορές τον τίτλο στο NCAA, με τη φανέλα του UConn τόσο το 2023 όσο και το 2024. Σε εκείνη την ομάδα ήταν και οι Κλίνγκαν, Καστλ και Σπένσερ που πλέον διαπρέπουν στο ΝΒΑ.