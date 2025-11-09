NCAA: Τι έκαναν οι Αμπόσι, Σπάρταλης, Παγώνης και Λιοτόπουλος
Ο Νεοκλής Αβδάλας έκανε… πράγματα και θαύματα με το Βιρτζίνια Τεκ απέναντι στο Πρόβιντενς, σκοράροντας 33 πόντους, και οι Αμερικανοί αποθέωσαν τον Έλληνα γκαρντ-φόργουορντ, κάνοντας συγκρίσεις με τον Λούκα Ντόντσιτς.
Από 'κει και πέρα, οι Βενιαμίν Αμπόσι, Στέφανος Σπάρταλης, Παναγιώτης Παγώνης και Λευτέρης Λιοτόπουλος είχαν υποχρεώσεις τα ξημερώματα της Κυριακής 9/11 στο NCAA.
Ο Αμπόσι σημείωσε 6 πόντους με 1/1 δίποντο, 1/3 τρίποντα, 1/2 βολές, μάζεψε 6 ριμπάουντ, μοίρασε 1 ασίστ και έκανε 4 λάθη στην ήττα των Σαν Φρανσίσκο Ντονς από τους Μέμφις Τάιγκερς με 76-70, μένοντας στο παρκέ για 24 λεπτά.
Από 'κει και πέρα, ο Στέφανος Σπάρταλης μέτρησε 7 πόντους με 2/4 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 3/4 βολές, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη σε 22 λεπτά στην ήττα των Μόνμαουθ Χοκς από τους Λα Σαλ Εξπλόρερς με 73-60.
Ο Λευτέρης Λιοτόπουλος έμεινε στον πάγκο στην ήττα του Σεντ Τζονς από την Αλαμπάμα με 96-103 ενώ ο Παναγιώτης Παγώνης είχε 0/1 τρίποντο, μάζεψε 5 ριμπάουντ και μοίρασε 3 ασίστ σε 12 λεπτά, στη νίκη των Νιου Ορλίνς Πράιβατιρς επί των Σάουθερν-Νιου Ορλίνς Νάιτς με 115-73.
