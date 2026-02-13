Ο Ράις προτρέπει τους συμπαίκτες του να «αγνοήσουν» τον θόρυβο και να παραμείνουν ψύχραιμοι!

Ο Ντέκλαν Ράις προέτρεψε τους συμπαίκτες του να διατηρήσουν την ηρεμία τους, τη στιγμή που η Άρσεναλ χάνει σιγα-σιγα το προβάδισμα στην κούρσα του τίτλου.

Η Άρσεναλ αναμετρήθηκε χθες (12/02) εκτός έδρας εναντίον της Μπρέντφορντ, στα πλαίσια της 26ης εμβόλιμης αγωνιστικής της Premier League και παρέμεινε ισόπαλη με 1-1, με την κεφαλιά του Νόνι Μαντουέκε στο 61ο λεπτό να δίνει στους «κανονιέρηδες» το προβάδισμα και τον Κιν Λιούις-Πότερ να ισοφαρίζει 10 λεπτά αργότερα.

Το χθεσινό αυτό αποτέλεσμα διαμόρφωσε μια σημαντική αλλαγή στην κούρσα του τίτλου, καθώς το σύνολο του Μικέλ Αρτέτα βρισκόταν σε τροχιά για ένα προβάδισμα εννέα βαθμών, προτού η Μάντσεστερ Σίτι κάνει τη δική της «αντεπίθεση», επικρατώντας της Λίβερπουλ στο Άνφιλντ, πριν από τη νίκη με 3-0 επί της Φούλαμ την Τετάρτη (11/02).

Ο μέσος των κανονιέρηδων, Ντέκλαν Ράις, στις δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα στους συμπαίκτες του λέγοντας τους να αγνοήσουν κάθε εξωτερικό θόρυβο και προτρέποντας τους να παραμείνουν ψύχραιμοι, αφότου δεν κατάφεραν να διατηρήσουν την διαφορά των έξι βαθμών από τη δεύτερη θέση.

«Σε αυτό το ταξίδι δεν πρόκειται ποτέ να φτάσεις στο επίπεδο των 70 αγώνων της σεζόν, αλλά πρέπει να είσαι στην καλύτερη δυνατή απόδοση. Οι μικρές λεπτομέρειες, τα βασικά, αυτά μετράνε. Αυτή είναι μια σεζόν σαν ένα τρενάκι του λούνα παρκ. Δεν μπορείς να είσαι αφελής αν πιστεύεις ότι θα είναι εύκολο».

«Παίζουμε εναντίον των καλύτερων ομάδων κάθε εβδομάδα. Πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε και να πιστεύουμε στους εαυτούς μας, ελέγχοντας το ελεγχόμενο. Πρέπει να αποκλείσουμε κάθε εξωτερικό θόρυβο. Το έχουμε κάνει πολύ καλά. Ο κόσμος θα μιλάει με ενθουσιασμό για την κούρσα του τίτλου και την Άρσεναλ, αλλά στην πραγματικότα έχουμε μια πολύ ήρεμη ομάδα».

«Δεν είμαι αφελής ώστε να πιστεύω ότι η Μπρέντφορντ είναι εύκολη υπόθεση. Είναι μια από τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος και η πρόσφατη φόρμα τους το δείχνει αυτό. Είναι ένας βαθμός που κερδίσαμε εκτός έδρας, αλλά θέλαμε και έπρεπε να κερδίσουμε το παιχνίδι», ήταν τα λόγια του Άγγλου διεθνή.

"Block out the ouside noise" 🎧



Declan Rice after Arsenal's draw with Brentford speak🗣️ #premierleague pic.twitter.com/ltW2qbpGQA — DAZN Football (@DAZNFootball) February 13, 2026

Η Άρσεναλ δεν μπόρεσε να νικήσει την αξιόμαχη Μπρέντφορντ, η οποία διανύει μια εξαιρετική σεζόν υπό τις οδηγίες του νέου προπονητή Κιθ Άντριους, επεκτείνοντας το αρνητικό της σερί σε μόλις δύο νίκες στους τελευταίους έξι αγώνες και οι άσχημες μνήμες των προηγούμενων ετών, αρχίζουν να ξυπνούν.