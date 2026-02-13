Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta: Ώρα ΠΑΟΚ - ΑΕΚ στα καταστήματα Allwyn

Η αγαπημένη συνήθεια της Κυριακής επιστρέφει με ντέρμπι δικεφάλων.

Το Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta επιστρέφει αυτή την Κυριακή, προσφέροντας ακόμη μία μοναδική εμπειρία στους λάτρεις του ποδοσφαίρου. Αυτή τη φορά, βλέπουμε παρέα το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Super League.

Λίγο πριν τη σέντρα του αγώνα, στις 19:00, το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να περάσεις από ένα ανανεωμένο κατάστημα Allwyn, να σκανάρεις το QR code και να μπεις στη live εμπειρία. Από εκεί και μετά βρίσκεσαι στο επίκεντρο: προαγωνιστική ανάλυση, χρήσιμα στοιχηματικά tips, ενισχυμένες αποδόσεις και κληρώσεις για μοναδικά δώρα που ανεβάζουν το θέαμα σε άλλο επίπεδο.

⚽ Το Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta επιστρέφει αυτήν την Κυριακή με το ντέρμπι δικεφάλων ΠΑΟΚ - ΑΕΚ!



Μην το χάσεις όλη την δράση, ζωντανά σε όλα τα καταστήματα Allwyn! pic.twitter.com/DOeutT1Kql — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 13, 2026

Ο Θανάσης Πασσάς, μαζί με τους Σπύρο Γιαννόπουλο, Γιώργο Θεοφανόπουλο και Κόνι Θεοδώρου θα σχολιάσουν όλη την αγωνιστική δράση, ενώ οι δημοσιογράφοι του Gazzetta, Μάρθα Χωριανοπούλου και Μάκης Σταθάτος, μεταφέρουν τον παλμό του ντέρμπι με όλη την δημοσιογραφική ανάλυση.

Πέρασε από το κοντινότερο κατάστημα Allwyn και ζήσε κι εσύ τη live εμπειρία του Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta!