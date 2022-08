Ο Τζορτζ Πάπας έρχεται στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού και κουβαλά ως... παρακαταθήκη τα χρόνια του πανεπιστημίου Μονμάουθ και το viral βίντεο κόντρα στο Κάνσας.

Από το μεσημέρι της Κυριακής (14/08) ο Τζορτζ Πάπας είναι και επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού. Ο ομογενής γκαρντ έκανε την αρχή ανακοινώνοντας... τον εαυτό του μέσω Instagram και ακολούθησαν οι «ερυθρόλευκοι» για να επισημοποιήσουν την συμφωνία. Δίνοντας συνέχεια στην ιστορία της οικογένειας Πάπας με την Ελλάδα και την ομάδα του Πειραιά.

Ο Πάπας είναι 24χρονών και έτοιμος να ακολουθήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του μετά τα χρόνια παρουσίας του στο πανεπιστήμιο Μονμάουθ. Από εκεί κουβαλά τις εμπειρίες του κόντρα σε κορυφαίες ομάδες των νεαρών ηλικιών στα αμερικανικά παρκέ, αλλά και ένα βίντεο που θα τον... κυνηγά στην πορεία του ονόματός του αφού κυκλοφόρησε γρήγορα ανά τον κόσμο.

Σε αγώνα κόντρα στο γνωστό πανεπιστήμιο του Κάνσας, η ομάδα του Πάπας βρισκόταν πίσω στο σκορ με 110-55 και το ρολόι ήταν στα 15'' πριν την λήξη. Το νέο απόκτημα του Ολυμπιακού θέλησε να βάλει την τελική σφραγίδα του αγώνα, ακόμη και οι Hawks ούτως ή άλλως γνωρίσει βαριά ήττα.

Έκλεψε την μπάλα από το αντίπαλο γκαρντ όσο την χτυπούσε απλώς στο παρκέ για να μηδενίσει... το κοντέρ και κάρφωσε εντυπωσιακά στην άλλη πλευρά.

Μάλιστα, δεν σταμάτησε εκεί, αφού με το trash talking που έκανε στη συνέχεια έλαβε και τεχνική ποινή με το βίντεο να γίνεται viral.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο που συγκεντρώνει πάνω από 7.5 εκατομμύρια προβολές στο twitter:

This is one way to end a blowout 😳



While trailing by 55 with 15 secs left, Monmouth’s George Papas stole the ball as Kansas was dribbling out the clock, dunked it and got a tech. pic.twitter.com/o43LZsANbi