Νorth Carolina και Kansas θα κοντραριστούν στον τελικό του NCAA, αφού καθάρισαν Duke και Villanova αντίστοιχα. Τέλος η καριέρα του θρυλικού Σιζέφσκι.

Στην ματσάρα μεταξύ Duke και North Carolina χαμογέλασαν οι Tar Heels οι οποίοι έκλεισαν το εισιτήριο τους για τον τελικό και πάνε για την 7η κούπα της ιστορίας τους μετά από το τελικό 81-77. Ο αποκλεισμός σημαίνει και το τέλος της καριέρας του μυθικού Μάικ Σιζέφσκι που έκατσε για τελευταία φορά στον πάγκο του αγαπημένου του Duke. O Coack K μετά από μια τεράστια καριέρα λέει αντίο στα 75, φεύγοντας με 5 πρωταθλήματα στο NCAA και 9 τελικούς.

Για τους νικητές ο Λοβ είχε 28, ο Ντέιβις 18 πόντους, ενώ ο Μπέικοτ τελείωσε το ματς με 11 πόντους και 21 ριμπάουντ (8 επιθετικά). Στον αντίποδα για τους Blue Devils ο Μπαντσέρο που πάει για TOP 3 στο draft του ΝΒΑ που έρχεται, μέτρησε 20 πόντους και 10 ριμπάουντ. Στους 19 σταμάτησε ο Κιλς και 10 πόντους με 8 ριμπάουντ είχε ο Μουρ.

UNC KNOCKS OUT DUKE TO MAKE THE NCAA CHAMPIONSHIP GAME ‼️ pic.twitter.com/F0gZxhDse3 April 3, 2022

Thank you, Coach K 🐐



5x National Championships

13x Final Four appearances

3x Naismith College Coach of the Year

5x ACC Coach of the Year

Basketball HOF (2001)

College Basketball HOF (2006)

3x Olympic gold medals (as head coach)⁰⁰What a career pic.twitter.com/iECB9NtyYq — Bleacher Report (@BleacherReport) April 3, 2022

Εύκολα στον τελικό το Kansas

Δεν είχε πρόβλημα να φτάσει στον τελικό το Kansas που επικράτησε με 81-65 του Villanova και θα διεκδικήσει τον τέταρτο τίτλο της ιστορίας του. Οι Jayhawks έθεσαν βάσεις πρόκρισης από το πρώτο ημίχρονο που τελείωσε με το σκορ στο 40-29. Για τους νικητές ο ΜακΚόρμακ είχε 25 πόντους και ο Αγκμπάτζι που πάει για ψηλά στο draft έμεινε στους 21. Ο Ουίλσον πρόσθεσε 11 πόντους με 12 ριμπάουντ.

Από την πλευρά των Wildcats στους 17 έμεινε ο ηγέτης τους, Γκιλέσπι, o Σλέιτερ είχε 16 πόντους με 8 ριμπάουντ και 13 πρόσθεσε ο Ντάνιελς, με το Villanova να παίρνει μόλις 3 πόντους από τον πάγκο του.

We told you all…



We didn’t come this far, to only get this far.



NATIONAL CHAMPIONSHIP BOUND! #RockChalk pic.twitter.com/JOHrlkdQ26 — Kansas Men’s Basketball (@KUHoops) April 3, 2022