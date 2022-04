All Time Duke vs All Time North Carolina: Ποιος θα νικούσε; (poll)

Duke και North Carolina θα κοντραριστούν στον ημιτελικό του Final 4 του NCAA και το Gazzetta δημιούργησε τις All Time oμάδες τους, ζητώντας από τον κόσμο να ψηφίσει την κορυφαία.

Αποτελούν δύο από τις πιο σπουδαία και πετυχημένα πανεπιστήμια στις ΗΠΑ στον χώρο του κολεγιακού μπάσκετ. Το Duke - North Carolina είναι κάτι σαν το... el clasico για το NCAA και φέτος η μοίρα τα έφερε έτσι ώστε να συναντηθούν στον ημιτελικό (ξημερώματα Κυριακής, 03:49) του Final 4 με έπαθλο μια θέση στον τελικό.

Από τη μία το Duke του θρύλου Σιζέφσκι που θα αποσυρθεί στο τέλος της σεζόν και από την άλλη το North Carolina του Χιούμπερτ Ντέιβις που διαδέχθηκε τον σπουδαίο Ρόι Ουίλιαμς. Θα παραταχθούν στο παρκέ οι 6 τίτλοι των Tar Heels και τα 5 πρωταθλήματα των Blue Devils.

Mάλιστα για τον θρύλο Coach K που θα αποσυρθεί μετά το τέλος του Final 4, ρίχνοντας την αυλαία σε μια υπέρλαμπρη καριέρα στους πάγκους, αυτό θα είναι το 100ο ντέρμπι Duke-North Carolina. Μιλάμε για το απόλυτο ντέρμπι, αφού σε αυτά τα 99 ματς που έχουν γίνει μέχρι στιγμής, οι Blue Devils μέτρησαν 50 νίκες και οι Tar Heels 49, ενώ οι πόντοι είναι 7.784 και 7.763 αντίστοιχα. Πάρα πολύ κοντά.

Saturday will be the 100th Duke-UNC meeting in the Coach K era. Things have been CLOSE 👀



Wins- Duke: 50 | UNC: 49



Points- Duke: 7,784 | UNC: 7,763



Don't miss it Saturday at 8:49pm ET on TBS pic.twitter.com/IRPkCypbHM