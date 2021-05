Κάτι η ήττα, κάτι το μπέρδεμα για τις θέσεις του πάρκινγκ και το κακό έγινε. «Λούκα Ντόντσιτς» εναντίον «Λούκα Ντόντσιτς». Δύο φίλαθλοι των Μάβερικς αντάλλαξαν μπουνιές για μία θέση παρκαρίσματος, με έναν άλλον φίλαθλο, που επίσης φορούσε φανέλα του Σλοβένου guard να τους χωρίζει!

Δείτε το βίντεο.

Mavs fans fighting in the parking garage after last night’s game

(@DallasTexasTV ) pic.twitter.com/GzfeOfNX6m

— NBA Central (@TheNBACentral) May 29, 2021