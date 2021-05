Tσαμπουκάς ανάμεσα σε Ντόντσιτς και Μπέβερλι! (vid)

Καθοριστικό ματς για την εξέλιξη της σειράς των Μάβερικς με τους Κλίπερς είναι το Game 3, με την ομάδα του LA να θέλει οπωσδήποτε break για να μειώσει σε 2-1. Τα νεύρα δεν λείπουν από το παιχνίδι και αυτό φάνηκε σε μια φάση ανάμεσα σε Ντόντσιτς και Μπέβερλι.

Οι δύο τους πήγαν να... αρπαχτούν, έκαναν σαν τα κοκόρια, αλλά με την επέμβαση των ψυχραιμότερων η κατάσταση ηρέμησε πολύ γρήγορα χωρίς επιπλέον δράματα.

Δείτε την ένταση μεταξύ των γκαρντ των δύο ομάδων

Luka Doncic and Patrick Beverley get into it

Mavs-Clippers getting chippy pic.twitter.com/GOESbtHACP

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 29, 2021