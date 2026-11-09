NBA: Το Top 10 της χθεσινής βραδιάς (vid)
Άλλη μια βραδιά μπασκετικής πανδαισίας ολοκληρώθηκε στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού και το Top 10 είναι για μια ακόμη φορά φανταστικό! Στις πιο κυριαρχικές φάσεις δεσπόζουν το «poster dunk» του Κούπερ Φλαγκ των Μάβερικς κόντρα στους Νετς, και η ασύλληπτη σκαστή ασίστ του Μάρσαλ στον Κάιρι Ίρβινγκ, στον ίδιο αγώνα. Μεταξύ άλλων, ο πάντα «vintage» ΛεΜπρόν Τζέιμς, καρφώνει επιβλητικά στον αιφνιδιασμό στο ματς των Σίξερς με τους Μπουλς, έπειτα από την ασίστ του Τζέιλεν Μπράουν.
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