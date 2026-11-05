Οι Σαν Αντόνιο Σπερς νίκησαν τους Ντάλας Μάβερικς με 112-111, με τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα να κάνει ένα μυθικό double-double με 52 πόντους και 24 ριμπάουντ.

Γουεμπανιάμα... σου είπε κανείς ότι είναι αστείο; Ο Γάλλος σταρ των Σαν Αντόνιο Σπερς (6-2) έδωσε μπασκετική παράσταση, σκόραρε 52 πόντους, μάζεψε 24 ριμπάουντ και μοίρασε 2 ασίστ και με ένα αδιανόητο double-double χάρισε τη νίκη στα Σπιρούνια απέναντι στους Μάβερικς (4-4), με 112-111.

Το ματς ήταν χωρισμένο σε δύο ημίχρονα, με τους Σπερς να κυριαρχούν στο πρώτο και το Ντάλας, στο δεύτερο. Για τους νικητές, πέρα από τον ασύλληπτο Γουεμπανιάμα, ξεχώρισε ο Χάρπερ με 21 πόντους και 5 ριμπάουντ. Για τον οργανισμό του Τέξας, ο Κάιρι Ίρβινγκ έκανε φανταστικό παιχνίδι με 29 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ σε τρομερή βραδιά ήταν και ο Μάρσαλ με 22 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Τα δωδεκάλεπτα: 32-26, 68-51, 90-80, 112-111