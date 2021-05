Μπακς: Χάνουν τον ΝτιΒιτσέντζο για το υπόλοιπο της σεζόν (pic)

Ο Ντόντι ΝτιΒιτσέντζο αποχώρησε τραυματίας από το Game 3 των Μιλγουόκι Μπακς με τους Μαϊαμι Χιτ. Και η τελική διάγνωση είναι σοβαρή, αφού ο guard της ομάδας του Γιάννη Αντετοκούνμπο τέθηκε νοκ άουτ για το υπόλοιπο της σεζόν. Τραυματίστηκε στον τένοντα του αριστερού ποδιού του.

Φέτος o 24χρονος βρέθηκε στη βασική πεντάδα και στα 66 ματς της κανονικής περιόδου, έχοντας 10.4 πόντους, 5.8 ριμπάουντ και 3.1 ασίστ.

Milwaukee Bucks guard Donte DiVincenzo has suffered a serious tendon injury in his left foot and will miss the remainder of the playoffs, sources tell @TheAthletic @Stadium.

