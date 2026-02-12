Μάτζικ - Μπακς 108-116: Με φοβερό Τόμας απέδρασαν από το Ορλάντο
Πολύ σημαντική φαίνεται πως θα είναι η προσθήκη του Καμ Τόμας για τους Μπακς. Ο πρώην παίκτης των Νετς ήταν εντυπωσιακός και τα ελάφια επικράτησαν με 116-108 μέσα στο Ορλάντο. Τα τρίποντα του Τόμας και του Τέρνερ καθάρισαν τους Μάτζικ στο τέλος.
Πλέον το Μιλγουόκι είναι στο 21-30, ενώ οι ηττημένοι έπεσαν στο 28-24. Triple double πέτυχε ο Πόρτερ με 18 πόντους, 11 ασίστ και 10 ριμπάουντ, συνεισφέροντας σε πολλούς τομείς.
Κορυφαίος για τους Μπακς ο Τόμας με 34 πόντους και 4 ριμπάουντ σε μια φοβερή εμφάνιση στο σκοράρισμα και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να παρακλουθεί από τον πάγκο.
Από την πλευρά των ηττημένων ο Μπέιν είχε 31 πόντους με 5 ασίστ, ενώ 17 πόντους με 5/16 σουτ είχε ο ηγέτης Μπανκέρο. Δεν έπαιξε ο Φραντζ Βάγκνερ.
Με 14/36 σουτ τελείωσαν το ματς οι Μπακς.
