Παπανικολάου για Αντετοκούνμπο στα Gazzetta Awards 2025: «Παγκόσμιο σύμβολο, ένα παιδί που θέλει να κάνει χαβαλέ με τους φίλους του»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βραβεύτηκε ως ο αθλητής της χρονιάς στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet, με τον Κώστα Παπανικολάου να παραλαμβάνει το βραβείο και να τον αποθεώνει.

Η Εθνική μας ομάδα κατάφερε να επιστρέψει στο βάθρο του Eurobasket μετά από το 2009, αφού κατέκτησε το χάλκινο στο Eurobasket του 2025 με ηγέτη και μπροστάρη τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Greek Freak βραβεύτηκε ως ο αθλητής της χρονιάς στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet, με τον αρχηγό της Επίσημης Αγαπημένης, Κώστα Παπανικολάου να παραλαμβάνει το βραβείο και να υποκλίνεται στον αστέρα των Μπακς.

«Ευχαριστώ τον Γιάννη για αυτό το βραβείο, έχουμε δουλέψει πολλά χρόνια. Είναι μαγικό και μου κάνει εξαιρετική εντύπωση, είναι παγκόσμιο σύμβολο. Το έχουμε δει με τα μάτια μας όπου και αν έχουμε πάει στα ταξίδια. Τον κάνει ξεχωριστό πως κάθε χρονιά που έρχεται, με το που μπαίνει στα αποδυτήρια είναι ένα παιδί που θέλει να κάνει χαβαλέ με τους φίλους του, τους Ολυμπιακούς, τους Παναθηναϊκούς, τα παιδιά της ΑΕΚ. Η απλότητα με την οποία προσεγγίζει τα πράγματα. Με το που πατάει στις 4 γραμμές το workethic είναι απίστευτο, σε παραμικρή φάση θέλει να βγαίνει νικητής. Όλα αυτά τον κάνουν έναν από τους κορυφαίους, ήταν τα λόγια του Παπ.