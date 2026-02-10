Με προβληματική εικόνα μετά την ανάπαυλα, οι Μιλγουόκι Μπακς γνώρισαν βαριά ήττα με 118-99 από τους Ορλάντο Μάτζικ. Μεγάλο «διπλό» οι Τζαζ στο Μαϊάμι, άνετα οι Τίμπεργουλβς τους Χοκς και οι Πέλικανς τους Κινγκς.

Αυτή τη φορά μπόρεσαν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων οι Μιλγουόκι Μπακς, που λύγισαν με 118-99 στην έδρα των Ορλάντο Μάτζικ, πληρώνοντας την κάκιστη εικόνα τους μετά το ημίχρονο. Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για 15ο συνεχόμενο παιχνίδι, τα «ελάφια» είδαν το μικρό νικηφόρο σερί τους να μπαίνει τέλος.

Ιδιαίτερη στιγμή για το Ορλάντο αποτέλεσε και η επιστροφή του Φραντς Βάγκνερ. Ο Γερμανός φόργουορντ αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αλλαγή, μετά τον τραυματισμό στον αστράγαλο, έμεινε στο παρκέ 17 λεπτά και πρόσφερε 14 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Από την πλευρά των Μπακς, ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ ήταν ο μοναδικός που ξεχώρισε, τελειώνοντας το παιχνίδι με 28 πόντους και 7 ασίστ, χωρίς όμως να μπορέσει να καλύψει το κενό του Αντετοκούνμπο. Το Μιλγουόκι επέστρεψε στα αρνητικά αποτελέσματα μετά από τρεις νίκες, έπεσε στο 21-30 και έφτασε τις 30 ήττες στη σεζόν.

Χιτ - Τζαζ 11-115

Οι Γιούτα Τζαζ απέδρασαν από το Μαϊάμι με σπουδαίο διπλό, επικρατώντας των Χιτ με 115-111 σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες στο φινάλε. Καθοριστική στιγμή του αγώνα ήταν το τρίποντο του Μπράις Σενσόμπο με 47 δευτερόλεπτα να απομένουν, που έδωσε προβάδισμα στους Τζαζ, ενώ ο ίδιος «σφράγισε» τη νίκη με δύο εύστοχες βολές λίγο πριν το τέλος.

Ο Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών με 22 πόντους, με τον Μάρκανεν να προσθέτει 17, τον Κάιλ Φιλιπόφσκι να ολοκληρώνει το ματς με 16 πόντους και 11 ριμπάουντ και τον Έις Μπέιλι να έχει επίσης 16. Για το Μαϊάμι, ο Ουίγκινς σημείωσε 26 πόντους, ενώ ο Μπαμ Αντεμπάγιο κατέγραψε double-double με 23 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Τίμπεργουλβς - Χοκς 138-116

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς άφησαν πίσω τους τα πρόσφατα στραβοπατήματα και ξέσπασαν απέναντι στους αποδεκατισμένους Ατλάντα Χοκς, φτάνοντας σε μία ευρεία νίκη με 138-116. Από νωρίς έδειξαν ποιος κάνει κουμάντο στο παρκέ, «χτίζοντας» διαφορά που δεν απειλήθηκε ποτέ ουσιαστικά.

Με τον Άντονι Έντουαρντς σε τρομερό ρυθμό από το πρώτο μέρος, η Μινεσότα επέβαλε τον νόμο της. Ο σταρ των «Λύκων» πέτυχε 21 από τους 30 πόντους του πριν το ημίχρονο, με τους γηπεδούχους να ανεβάζουν κατακόρυφα την ένταση στη δεύτερη περίοδο. Η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από ένταση στις αρχές της τέταρτης περιόδου, όταν ο Μουχαμέντ Γκιέ και ο Ναζ Ριντ ενεπλάκησαν σε επεισόδιο μετά από φάση κάτω από το καλάθι, με αποτέλεσμα την αποβολή και των δύο.

Ο Έντουαρντς ηγήθηκε μιας πολυφωνικής επίθεσης, με επτά παίκτες της Μινεσότα να τελειώνουν το παιχνίδι με διψήφιο αριθμό πόντων. Ο Τζούλιους Ραντλ κατέγραψε triple-double με 18 πόντους, 12 ριμπάουντ και 10 ασίστ, ενώ σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Άγιο Ντοσούνμου, που στο δεύτερο παιχνίδι του με τη φανέλα των Τίμπεργουλβς σημείωσε 21 πόντους ερχόμενος από τον πάγκο.

Για τους Χοκς, που αγωνίστηκαν χωρίς τους Τζέιλεν Τζόνσον, Ντάισον Ντάνιελς και Τζόναθαν Κουμίνγκα, ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ ήταν μακράν ο κορυφαίος, τελειώνοντας το ματς με 38 πόντους, εκ των οποίων οι 18 ήρθαν στην πρώτη περίοδο.

Πέλικανς - Κίνγκς 120-94

Οι χαμογέλασαν διαλύοντας τους Σακραμέντο Κινγκς με 120-94 και βάζοντας τέλος στη δική τους αρνητική πορεία. Από νωρίς πήραν τον έλεγχο του αγώνα και δεν κοίταξαν ποτέ πίσω. Το τελικό σκορ έριξε τους Κινγκς στο 12-43, το χειρότερο ρεκόρ σε ολόκληρο το NBA, ενώ παράλληλα τους οδήγησε στη 13η συνεχόμενη ήττα τους – το μεγαλύτερο αρνητικό σερί τους από τη μετακόμιση της ομάδας στο Σακραμέντο τη δεκαετία του ’80.

Πρωταγωνιστής για τη Νέα Ορλεάνη ήταν ο Τρέι Μέρφι ΙΙΙ, που πέτυχε 21 πόντους με πέντε τρίποντα και μοίρασε 7 ασίστ, συνεχίζοντας το εντυπωσιακό του σερί από την περιφέρεια. Σημαντική ήταν και η παρουσία του Ζάιον Γουίλιαμσον, ο οποίος πρόσθεσε 18 πόντους με εξαιρετικά ποσοστά, μαζί με 6 ασίστ, ενώ ο Τζερέμια Φίαρς έδωσε λύσεις στο δεύτερο μέρος, σημειώνοντας 14 από τους 20 πόντους του μετά την ανάπαυλα.

Για το Σακραμέντο, ο Μαξίμ Ρεϊνό πάλεψε μόνος του, ολοκληρώνοντας το ματς με 21 πόντους και 20 ριμπάουντ, πετυχαίνοντας το όγδοο double-double του στη σεζόν. Ο Ράσελ Γουέστμπρουκ πρόσθεσε 17 πόντους και έγραψε ιστορία, ξεπερνώντας τους 27.000 πόντους καριέρας, όμως οι πολλές απουσίες (ΛαΒίν, Μάρεϊ, Μονκ και Σαμπόνις) δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στους Κινγκς.