Οι Λέικερς έφεραν τη σειρά με τους Σανς στο 2-1, αφού έκαναν break στο Game 3 με ένα υπέροχο Άντονι Ντέιβις να πρωταγωνιστεί.

Οι λιμνάνθρωποι πήραν και πάλι τον έλεγχο της σειράς, αφού ξεπέρασαν ανώδυνα την πρώτη ήττα από τους ήλιους στο Game 1. Ο Unibrow αφού τα έριξε στον εαυτό του για την ήττα της ομάδας του στο πρώτο ματς, μεταμορφώθηκε, θύμισε περσινό Ντέιβις και κυριαρχεί κόντρα στους Σανς. To gazzetta.gr γράφει για τον ασταμάτητο Ντέιβις.

Anthony Davis: “There’s no way we’re winning a game, let alone a series, with me playing the way I played. This is on me. I take full responsibility for sure.” pic.twitter.com/GvUwX04PsP

— Michael Scotto (@MikeAScotto) May 23, 2021