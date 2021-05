ΝΒΑ: Επ' αόριστον αποκλεισμός στον οπαδό που πέταξε pop corn στον Ουέστμπρουκ!

Ο οργανισμός των Σίξερς απέκλεισε δια παντός από τους αγώνες στο Wells Fargo Center τον οπαδό που πέταξε pop corn στον Ράσελ Ουέστμπρουκ κατά την αποχώρησή του στα αποδυτήρια, προκαλώντας το ξέσπασμα του Russ ενώ χρειάστηκε η παρέμβαση των ψυχραιμότερων για να ηρεμήσουν τα πνεύματα!

Οι Σίξερς ενημέρωσαν πως εξέτασαν το περιστατικό και εντόπισαν τον οπαδό, αφαιρώντας του το φετινό εισιτήριο διαρκείας και επιβάλλοντας του επ’ αόριστον αποκλεισμό από τους εντός έδρας αγώνες της Φιλαντέλφια, ζητώντας παράλληλα συγγνώμη από τον Ουέστμπρουκ.

Το ζήτημα σχολίασε νωρίτερα ο Έντι Τζόνσον όταν θυμήθηκε το πέρασμά του από την Ελλάδα, εξηγώντας πως στον ίδιο πέταξαν κέρματα, πόμολα και… ψάρια!

The 76ers announce that the fan who dumped popcorn on Russell Westbrook will have his season ticket membership revoked, effectively immediately, and will be banned from all events at Wells Fargo Center indefinitely. pic.twitter.com/gaVL1axB5f

— Marc Stein (@TheSteinLine) May 27, 2021