ΛεΜπρον για Ουέστμπρουκ: «Αν ήταν αντίστροφα θα τα δείχνατε ε;» (pic)

Ο Ράσελ Ουέστμπρουκ έχασε εντελώς την ψυχραιμία του, όταν ένας οπαδός των Σίξερς του πέταξε ποπ κορν. Ο παίκτης συγκρατήθηκε από τον περίγυρο του, αλλά η αλήθεια είναι ότι φάνηκε να βγαίνει εκτός εαυτό του, με την ασέβεια του οπαδού.

Ο ΛεΜπρον Τζέιμς πήρε θέση για το γεγονός και σχολίασε ότι όλοι πρέπει να δουν το πρόσωπο του ανθρώπου αυτού, αφού αν ήταν ανάποδα τα γεγονότα, ο παίκτης που βρέθηκε στην θέση αυτή θα είχε εκτεθεί.

«Εμείς ως παίκτες θέλουμε να δούμε το πρόσωπο αυτού που πέταξε ποπ κορν στον Ράσελ, φεύγοντας από το ματς τραυματίας. Υπάρχουν κάμερες παντού, δεν υπάρχει δικαιολογία. Γιατί αν το παπούτσι ήταν στο άλλο πόδι...»

.@KingJames wants to see who threw the popcorn on Russ. pic.twitter.com/o50HuuxFXy

— SportsCenter (@SportsCenter) May 27, 2021