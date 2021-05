«Φαντάσου να έχεις την δουλειά των ονείρων σου ή να δουλεύεις για μια εταιρεία πάνω από 10 χρόνια... Αίμα, ιδρώτας, δάκρυα κα κάποιος από άλλη εταιρεία να έρχεται και να σου λέει, 'μοιάζεις με τον κλασσικό εαυτό σου σήμερα'. Γελάω. Δεν τους ξέρεις καθόλου και νομίζουν ότι σε ξέρουν, γιατί σε είδαν από μακριά.

Είχες τα πάνω σου και τα κάτω σου στην εταιρεία σωστά; Είσαι άνθρωπος. Αλλά τι γίνεται αν οι αριθμοί λένε ότι ήσουν πιο αποδοτικός φέτος... τι γίνεται αν είσαι ένας εντελώς διαφορετικός παίκτης. Δεν υπάρχει τίποτα κλασσικό στο παιχνίδι μου, εκτός από τα floaters μου. Δεν καρφώνω ή δεν πηδάω ψηλά πια. Δεν σε σκοτώνω με την ταχύτητα μου ή δεν τρέχω στον αιφνιδιασμό πια. Δεν σουτάρω καν τα ανάποδα Layups. Είμαι ένας εντελώς διαφορετικός παίκτης.

Αγαπάω το σκάκι οπότε θα το θέσω έτσι. Έχασα την βασίλισσα μου νωρίς στο παιχνίδι, οπότε παλεύω να πάω έναν στρατιώτη μου μέχρι το τέλος, για να την πάρω πίσω. Αν ξέρεις σκάκι... αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο και αν ξέρεις πολύ καλό σκάκι, θα ξέρεις ότι ακόμα και τα κορυφαία παιχνίδια κερδήθηκαν με ελάχιστα κομμάτια στο ταμπλό και ότι έχει να κάνει με στρατηγική, καρδιά και ικανότητα.

Είναι ωραία να λέγεται ότι ακόμα παίζω καλά... συν το ότι αντιμετωπίζω σκ@@τα όλη την ζωή μου. Χαμογελάω με αυτά, γιατί έχω περάσει πάρα πολύ δύσκολα. Αυτά ήταν το να μεγαλώνω πάμφτωχος στο Σικάγο και κανείς να μην καταλαβαίνει τον πόνο και τα όνειρα μου, παρά μόνο εγώ. Vintage ή όχι... είμαι ευλογημένος και ικανός».

"You wouldn't ask why the rose that grew from the concrete had damaged petals."

Classic Derrick Rose commercial from 2015.

— Timeless Sports (@timelesssports_) May 27, 2021