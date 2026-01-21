Ο Αλπερέν Σενγκούν πήρε τη μάχη απέναντι στον άστοχο Βίκτορ Γουεμπανιάμα. Νίκες για Μπουλς, Τζαζ και Σανς!

Με τον Αλπερέν Σενγκούν απόλυτο πρωταγωνιστή, οι Ρόκετς πήραν τη μάχη απέναντι στους Σπερς του άστοχου Βίκτορ Γουεμπανιάμα. Ρεκόρ τριπόντων για τους Μπουλς και νίκη με εκπληκτικό Κιγιόντε Τζορτζ για τους Τζαζ.

Σίξερς - Σανς 110-116

Με τον Ντέβιν Μπούκερ μπροστάρη, οι Σανς (27-17) συνέχισαν την καλή τους πορεία τελευταία, επικρατώντας με 116-110 στη Φιλαδέλφεια των Σίξερς (23-19).

Το σημαντικότερο, βέβαια, για τους «Ήλιους» έχει να κάνει με την επιστροφή του Τζέιλεν Γκριν στην αρχική πεντάδα της ομάδας του. Ο Γκριν σκόραρε 12 πόντους, Άλεν και Γκούντγουϊν προσέθεσαν άλλους 16, απέναντι στους Σίξερς που δεν είχαν Εμπίντ και Τζορτζ.

Μπουλς - Κλίπερς 138-110

«Ταύροι» δίχως έλεος στο Σικάγο. Οι Μπουλς (21-22) σκόραραν 25 τρίποντα, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του franchise για να επικρατήσουν με 138-110 των Κλίπερς (19-24).

Έχοντας τον Κόμπι Γουάιτ πρώτο σκόρερ με 27 πόντους, οι Μπουλς δε συνάντησαν κανένα πρόβλημα, αφού το 25/47 από τη γραμμή του τριπόντου έδινε πάντα τη λύση. Μπουζέλις με 21, Ντοσούμνου με 18 και Χέρτερ με 14, σκόραραν από τέσσερα τρίποντα ο καθένας για να βάλουν και αυτοί την υπογραφή τους στη νίκη.

Ρόκετς - Σπερς 111-106

Triple double παρά μία ασίστ για τον Αλπερέν Σενγκούν, ο οποίος σκόραρε 20 πόντους, μάζεψε 13 ριμπάουντ και μοίρασε 9 τελικές πάσες, στη νίκη των Ρόκετς (26-15) με 111-106 επί των Σπερς (30-14).

Σε ένα παιχνίδι που οι Ρόκετς επέστρεψαν από διψήφιες διαφορές στην τελευταία περίοδο, με τον Σενγκούν να πετυχαίνει ένα πολύ κρίσιμο καλάθι, το οποίο διαμόρφωσε το 108-104 περίπου 30'' πριν το φινάλε.

Στους 21 σταμάτησε ο Σέπαρντ, που ήρθε από τον πάγκο για τους Ρόκετς, ενώ ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα είχε 14, με 10 ριμπάουντ αλλά και 0/7 τρίποντα για τους Σπερς.

Τζαζ - Τίμπεργουλβς 127-122

Ο Κιγιόντε Τζορτζ το πήρε πάνω του! Με 43 πόντους, που φυσικά είναι ρεκόρ καριέρας, οδήγησε τους Τζαζ (15-29) σε μία νίκη επί των Τίμπεργουλβς (27-17) στη Γιούτα, με 127-122.

Ο Τζορτζ σκόραρε 43 με 6/13 τρίποντα, ενώ ο Γιουσούφ Νούρκιτς έκλεισε με triple double 16 πόντων, 18 ριμπάουντ, 10 ασίστ. Με τον Άντονι Έντουαρντς να μοιάζει... μόνος του επιθετικά, έχοντας 38 πόντους για τους Τίμπεργουλβς με 5/15 τρίποντα.

Ένα δικό του... τετράποντο μείωσε σε 121-119 με 81'' για το φινάλε, προτού ο Κιγιόντε Τζορτζ δώσει τη χαριστική βολή.