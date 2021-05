Έντι Τζόνσον: «Στην Ελλάδα μού πέταξαν κέρμα, πόμολο και ψάρια»! (pic)

Ένας φίλαθλος των Σίξερς πέταξε pop corn στον Ράσελ Ουέστμπρουκ ενώ εκείνος αποχωρούσε τραυματίας στα αποδυτήρια κατά τη διάρκεια του αγώνα της Φιλαντέλφια με τους Ουίζαρντς, προκαλώντας το ξέσπασμα του Russ ενώ όσοι ήταν δίπλα του, προσπαθούσαν να τον συγκρατήσουν ώστε να αποφευχθούν τα χειρότερα!

Ο φίλαθλος απομακρύνθηκε από το γήπεδο των Σίξερς, τα πνεύματα ηρέμησαν στη νίκη της ομάδας του Ρίβερς και ο Έντι Τζόνσον θυμήθηκε το πέρασμά του από την Ελλάδα: «Είναι λάθος για έναν φίλαθλο να πετάει οτιδήποτε σε έναν παίκτη. Αν πάντως είχα την επιλογή, θα προτιμούσα ποπ κορν! Στο πρώτο μου παιχνίδι στην Ελλάδα με χτύπησαν με κέρμα και μου έκαναν ράμματα κάτω από το μάτι. Αργότερα στο ματς μου πέταξαν ένα πόμολο και ένα ψάρι! Έβαλα 35 στον #%οο τους και έφυγα! Κέρδισα».

It is wrong for a fan to throw anything at a player, but if I had a choice I would choose popcorn! My first game in Greece I got hit with a coin and got stitches below my eye. Then later that game I had a doorknob and a fish thrown at me. Dropped 35 on their #%## and left! I won https://t.co/k0LC7zNTTa

