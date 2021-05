Σε μια κίνηση που δεν έχουμε συνηθίσει προχώρησε ένας φίλαθλος στο ματς των Σίξερς με τους Ουίζαρντς. Ένας fan της Φιλαδέλφεια πέταξε pop corn στον Ράσελ Ουέστμπρουκ, ενώ αυτός πήγαινε στα αποδυτήρια, κάτι που έκανε έξαλλο τον Russ.

Ο γκαρντ των μάγων μέσα στα νεύρα, αφού ήταν και τραυματίας, πήγε να ανέβει στις κερκίδες, ωστόσο όσοι ήταν δίπλα του μπόρεσαν να τον συγκρατήσουν και να αποφευχθούν τα χειρότερα. Ο φίλαθλος απομακρύνθηκε από το γήπεδο των Σίξερς και τα πνεύματα ηρέμησαν στη νίκη της ομάδας του Ρίβερς.

Russell Westbrook appeared to have popcorn poured on his head by a fan on his way to the locker room with an apparent injury.

The fan was ejected from the game. pic.twitter.com/WgtvKMFYHH

