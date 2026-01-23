Σίξερς-Ρόκετς 128-112: Μάξι και Εμπίντ «κλείδωσαν» τη νίκη

Γιάννης Σταυρουλάκης
Οι Σίξερς (24-19) επικράτησαν των Ρόκετς (26-16) με 128-122 στην παράταση, με τον Ταϊρίς Μάξι να σκοράρει 36 πόντους και τον Τζοέλ Εμπίντ να σημειώνει triple-double!

Οι Σίξερς επικράτησαν των Ρόκετς με 128-122 στην παράταση (115-115 κ.α.), έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Ταϊρίς Μάξι και Τζοέλ Εμπίντ.

Ο Μάξι τελείωσε τον αγώνα με 36 πόντους και 10 ασίστ, ενώ ο Εμπίντ πέτυχε 32 πόντους, μάζεψε 15 ριμπάουντ και μοίρασε 10 ασίστ για τη Φιλαδέλφεια, που βελτίωσε το ρεκόρ της σε 24-19 και εδραιώνεται στην πρώτη εξάδα της κατάταξης στην Ανατολή.

Από ’κει και πέρα, ο Κέλι Ούμπρε πρόσθεσε 26 πόντους, ενώ ο Πολ Τζορτζ επέστρεψε στη δράση έπειτα από απουσία δύο αγώνων και σημείωσε 10 πόντους. Για τους Ρόκετς, που παρατάχθηκαν στη Φιλαδέλφεια μετρώντας τρεις σερί νίκες και τελικά υποχώρησαν στο 26-16, ο Κέβιν Ντουράντ σημείωσε 36 πόντους.

Οι Σίξερς είχαν την ευκαιρία να πάρουν τη νίκη στην κανονική διάρκεια, αλλά ο Ντουράντ μπλόκαρε το λέι-απ του Μάξι με 13.2 δευτερόλεπτα να απομένουν.

 

Τα δωδεκάλεπτα: 32-34, 68-61, 90-88, 115-115 κ.α., 128-122.

@Photo credits: NBA/Getty Images
     

