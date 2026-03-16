Όλα όσα συνέβησαν τα ξημερώματα στο NBA.

Πλούσιο ήταν το πρόγραμμα των αγώνων στο NBA, όπου πέραν της νίκης των Μπακς και της ανατροπής των Θάντερ, είχαμε μεγάλα σκορ και... απρόσμενη ελληνική λάμψη!

Καβαλίερς - Μάβερικς 120-130

Ο Κούπερ Φλαγκ έλαμψε και οι Μάβερικς πέρασαν από το Κλίβελαντ, επικρατώντας με 130-120 των Καβαλίερς

Ο Φλαγκ ήταν σχεδόν τριπλός, έχοντας 27 πόντους, 10 ασίστ και 6 ριμπάουντ, ενώ 10 πόντους ήταν ο Τζον Πουλακίδας για τους Μάβερικς, που ανέβηκαν στο 23-45.

Για τους Καβαλίερς, ο Ντόνοβαν Μίτσελ είχε 26 πόντους και 11 ασίστ.

Ράπτορς - Πίστονς 119-108

Οι Ράπτορς πήραν υπερπολύτιμη νίκη απέναντι στους Πίστονς, επικρατώντας στο Τορόντο με 119-108, αποτέλεσμα που τους ανέβασε στο 38-29.

Ο Ποετλ με 21 πόντους και 18 ριμπάουντ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των νικητών, ενώ 33 πόντους και 9 ριμπάουντ είχε ο Κάνινγκχαμ για τους Πίστονς.

Σίξερς - Μπλέιζερς 109-103

Την δεύτερη σερί νίκη τους πανηγύρισαν οι Σίξερς, επικρατώντας των Μπλέιζερς με 109-103, με την ομάδα της Φιλαδέλφεια να ανεβαίνει στο 37-31.

Ο Γκράιμς με 31 πόντους έκανε την διαφορά για τους νικητές, που για ακόμη ένα ματς δεν είχαν τους Μάξεϊ και Εμπίντ, ενώ από την άλλη ο Ντένι Άβντιγια με 25 πόντους δεν ήταν αρκετός.

Νικς - Γουόριορς 110-107

Οι Νικς, παρότι βρέθηκαν να χάνουν ακόμη και με 21 πόντους, έκαναν την ανατροπή και πήραν μεγάλη νίκη απέναντι στους Γουόριορς με 110-107.

Για τους Νικς, που ανέβηκαν στο 44-25, ο Μπράνσον είχε 30 πόντους και 9 ασίστ, ενώ για τους Γουόριορς, που για 17ο ματς δεν είχαν τον Στεφ Κάρι διαθέσιμο, ο Ποντζέμσκι είχε 25 πόντους.

Κινγκς - Τζαζ 116-111

Με τον ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν να σταματά στους 41 πόντους, οι Κινγκς πήαν τη νίκη απέναντι στους Τζαζ με 116-111.

Πέραν των 41 πόντους, ο ΝτεΡόζαν είχε ακόμη 11 ασίστ, ενώ για τους Τζαζ ο Γουίλιαμς σταμάτησε στους 34.