Οι Γουόριορς είχαν την τελευταία επίθεση στο ματς με τους Νικς και μπορούσαν να στείλουν το ματς στην παράταση, όμως τα έκαναν μαντάρα, με αποτέλεσμα ο Καρλ Άντονι-Τάουνς της Νέας Υόρκης να βάλει τα γέλια μετά τη λήξη.

Οι Νικς επέστρεψαν από το -21 και πήραν εν τέλει τη νίκη απέναντι στους Γουόριορς με 110-107, σε ένα ματς πάντως, που την τελευταία επίθεση είχε το Γκόλντεν Στέιτ.

Ο Σάντος πήρε την μπάλα, πήρε το πικ από τον Ποστ και προσπάθησε να του δώσει την μπάλα στο pop out, όμως η πάσα δεν ήταν καλή, με αποτέλεσμα οι Νικς να κλέψουν και να κλειδώσουν τη νίκη.

Μάλιστα, η αποτυχημένη επίθεση των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς προκάλεσε τα... γέλια του Καρλ Άντονι-Τάουνς, με τον σέντερ των Νικς να απαθανατίζεται από την κάμερα να γελά, ύστερα από την κακή επίθεση των αντιπάλων του.

