Άντονι-Τάουνς: Έβαλε τα γέλια μετά την τελευταία κατοχή των Γουόριορς
Οι Νικς επέστρεψαν από το -21 και πήραν εν τέλει τη νίκη απέναντι στους Γουόριορς με 110-107, σε ένα ματς πάντως, που την τελευταία επίθεση είχε το Γκόλντεν Στέιτ.
Ο Σάντος πήρε την μπάλα, πήρε το πικ από τον Ποστ και προσπάθησε να του δώσει την μπάλα στο pop out, όμως η πάσα δεν ήταν καλή, με αποτέλεσμα οι Νικς να κλέψουν και να κλειδώσουν τη νίκη.
Μάλιστα, η αποτυχημένη επίθεση των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς προκάλεσε τα... γέλια του Καρλ Άντονι-Τάουνς, με τον σέντερ των Νικς να απαθανατίζεται από την κάμερα να γελά, ύστερα από την κακή επίθεση των αντιπάλων του.
Το βίντεο με τα γέλια του Καρλ Άντονι-Τάουνς:
Kat was pointing and laughing at the Warriors after botching the final play 😭 pic.twitter.com/YqZuaAqO0S— BrickCenter (@BrickCenter_) March 16, 2026
