Xαμός από κόσμο έξω από το Madison Square Garden: «Φέρτε μας τους Νετς!» (vid)

Όνειρα και φιλοδοξίες έχουν για τη φετινή σεζόν οι φίλαθλοι των Νικς, οι οποίοι επιτέλους βλέπουν την ομάδα τους ξανά στα playoffs. Η Νέα Υόρκη έφερε τη σειρά με τους Χοκς στο 1-1 και πλέον θέλει να κάνει break μέσα στην Ατλάντα.

Πάντως οι fans των Νικς, το έχουν πάει πολύ πιο μακριά στους ημιτελικούς Ανατολής, εκεί όπου θέλουν να κοντραριστούν με τους Νετς στο ντέρμπι της πόλης.

Οι φίλαθλοι της Νέας Υόρκης φώναζαν «φέρτε μας τους Νετς», καθώς έβγαιναν από το Madison Square Garden, στο οποίο υπήρχε άλλη μια φορά φανταστική ατμόσφαιρα από τους 15.000 φιλάθλους που βρέθηκαν στις κερκίδες.

Είναι υπέροχο συναίσθημα να παίζεις στο συγκεκριμένο γήπεδο, κάτι που έχουν παραδεχθεί κατά καιρούς πάρα πολλοί σταρ της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη.

Χρειάστηκε να κάνουν υπομονή οι φίλοι των Νικς λόγω κορονοϊού, όμως πλέον αρχίζουν να νιώθουν σιγά-σιγά όπως παλιά, κάνοντας το MSG μία από τις πιο καυτές έδρες της λίγκας.

Antetokounbros: Παρέα με Βιν Ντίζελ στο διαφημιστικό του «Fast and Furious 9» (vid)

Νικς - Χοκς 101-92: Ο Ρόουζ έφερε τη σειρά σε ισορροπία! (vid)

Σίξερς - Ουίζαρντς 120-95: Εύκολα και ξεκούραστα στο 2-0 η Φιλαδέλφεια! (vid)

“We want Brooklyn”

Knicks fans want the Nets after their Game 2 win

(via @jangelooff) pic.twitter.com/gMdMr41gwL

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 27, 2021