ΝΒΑ: Ο Γιόκιτς μοίρασε μόνο μια ασίστ για πρώτη φορά στην καριέρα του στα playoffs!

Ο Σέρβος σέντερ των Νάγκετς αποτελεί επανάσταση στον χώρο των ψηλών, διεκδικώντας το φετινό βραβείο του MVP μαζί με τους Τζοέλ Εμπίντ και Στεφ Κάρι για τις επιδόσεις του στην κανονική περίοδο, όπου μέτρησε 26.4 πόντους, 10.8 ριμπάουντ και 8.3 ασίστ μ.ό. σε 72 αγώνες.

Παρ' όλα αυτά, οι Μπλέιζερς έκαναν break με το... καλημέρα, επικρατώντας με 109-123 με πρωταγωνιστή τον Ντέιμιαν Λίλαρντ, παρά τις προσπάθειες του Νίκολα Γιόκιτς, ο οποίος πέτυχε 34 πόντους με 3/4 βολές και 14/27 σουτ εντός πεδιάς, κατεβάζοντας παράλληλα 15 ριμπάουντ και μοιράζοντας μόλις 1 ασίστ!

Ήταν ο πρώτος αγώνας playoffs στην καριέρα του Γιόκιτς που ο Σέρβος έμεινε μόλις στη 1 ασίστ!

Had 2 assists 2x (once vs POR in 2019).

Don't. Double. Jokic.

