Αντετοκούνμπο: «Αγαπώ την πρόκληση να μαρκάρω τον Μπάτλερ»! (vid)

Το Μιλγουόκι έκανε το 1-0 στην προημιτελική σειρά της Ανατολής απέναντι σε μια ομάδα που έχει μάθει τον τρόπο να ζορίζει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, όπως απέδειξε πέρσι στη «φούσκα» του Ορλάντο.

Σε κάθε περίπτωση, ο Greek Freak τελείωσε τον αγώνα με 26 πόντους (10/27 σουτ), 18 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα και 6 λάθη κόντρα στο Μαϊάμι που έπαιξε σπουδαία άμυνα απέναντί του και στο φινάλε, τον οδήγησε στις βολές όπου ο Αντετοκούνμπο είχε 6/12.

Μάλιστα ο back-to-back MVP κλήθηκε να μαρκάρει τον Τζίμι Μπάτλερ, ο οποίος σημείωσε 17 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

«Η μπάλα θα είναι για αρκετή ώρα στα χέρια του» εξήγησε ο Γιάννης και πρόσθεσε: «Πρέπει να είσαι έτοιμος να τον αντιμετωπίσεις. Αγαπώ την πρόκληση! Πέρσι δεν είχα την ευκαιρία να τον μαρκάρω τόσο πολύ»!

Όσον αφορά το νικητήριο καλάθι του Μίντλετον, είπε: «Βρέθηκε σε εξαιρετική θέση, αυτό ξέρει να κάνει. Όταν έχεις έναν παίκτη όπως ο Κρις με την μπάλα, ξέρει τι μπορεί να κάνει. Πήγαμε για το ριμπάουντ αλλά δεν χρειάστηκε».

"It was one game. We just got to lock in for the 2nd game."

