Το play-in ήρθε για να μείνει: Το Λέικερς-Ουόριορς σάρωσε σε τηλεθέαση! (pic)

Πάρα πολύ καλά πήγε το παιχνίδι για το play-in μεταξύ Λέικερς και Ουόριορς. Αναπάντεχα οι δύο παραδοσιακοί αντίπαλοι, κυρίως σε Τελικούς ή playoffs βρέθηκαν χαμηλά στην βαθμολογία και έπρεπε να αγωνιστούν για την θέση τους στην 8άδα.

Η κόντρα ΛεΜπρον - Κάρι έχει πάντα ενδιαφέρον και αυτό αποδείχθηκε ακόμα μια φορά. Το παιχνίδι είχε την μεγαλύτερη τηλεθέαση στο ESPN από το 2019 και τους Τελικούς της Δύσης, ενώ έγινε το δεύτερο ματς με την μεγαλύτερη τηλεθέαση γενικά για φέτος, μετά το παιχνίδι των Λέικερς με τους Μάβερικς, το οποίο έγινε τα Χριστούγεννα.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, μόνο και μόνο από αυτό το ματς το ΝΒΑ χαμογελά, αφού το play-in κατάφερε να έχει επιτυχία και να τραβήξει το ενδιαφέρον του κόσμου. Παρά τις αρχικές γκρίνιες των παικτών, φαίνεται πως ήρθε για να μείνει και πρέπει όλοι να το συνηθίζουμε.

Lakers vs Warriors was the highest rated telecast on ESPN since the 2019 Western Conference Finals, per @RealGM

It was also the second-most watched NBA game of the season behind Lakers vs Mavericks on Christmas Day. pic.twitter.com/jHYs1FjOEs

— NBA Central (@TheNBACentral) May 20, 2021