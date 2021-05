Ο «γκαντέμης» Μπάρκλεϊ έπιασε τους Μπακς στο στόμα του: «Εγγυώμαι θα κερδίσουν την Ανατολή!» (vid)

Οι ομάδες του ΝΒΑ... τρέμουν για τη στιγμή που θα φωνάξει ο «Sir Charles» με στόμφο «GUARANTEED» δίνοντας την ψήφο εμπιστοσύνης του! Εννέα φορές στις 10, αν όχι 10 φορές στις 10, θα πέσει έξω!

Αυτή τη φορά ο συμπαθέστατος Μπάρκλεϊ επέλεξε να μιλήσει για τους Μιλγουόκι Μπακς τους οποίους και χαρακτήρισε ως το φαβορί για την κατάκτηση της Ανατολικής Περιφέρειας: «GUARANTEED» ακούστηκε στην εκπομπή «Get Up», με τον ίδιο να θεωρεί ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η παρέα του θα είναι εκείνοι που θα τερματίσουν στην κορυφή της Ανατολής μετά τα φετινά playoffs.

Μάλιστα έκανε ειδική αναφορά τον Έλληνα σούπερ σταρ, καθώς είπε ότι κάνει χρονιά «MVP» βάσει των αριθμών του, ενώ ο παρουσιαστής της εκπομπής Στίβεν Α. Σμιθ εξέφρασε τελείως διαφορετική άποψη λέγοντας ότι το φαβορί είναι οι Νετς.

Ο... κουβάς Μπάρκλεϊ εγγυήθηκε νίκη των Χόρνετς και έχασαν για 27! (vid)

Δείτε το χαρακτηριστικό και απολαυστικό βίντεο

Charles Barkley calls the Brooklyn Nets "championship or bust." That being said ...

"The Milwaukee Bucks are coming out of the East GUARANTEED!"

pic.twitter.com/AOoVu2UYFC

— Get Up (@GetUpESPN) May 20, 2021