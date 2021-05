Ο... κουβάς Μπάρκλεϊ εγγυήθηκε νίκη των Χόρνετς και έχασαν για 27! (vid)

Είναι γνωστός για την αδυναμία του να πετύχει μια πρόβλεψε ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ και το έκανε ξανά. Ο θρύλος των Σανς και σχολιαστής του ΝΒΑ εγγυήθηκε πριν την έναρξη του ματς των Πέισερς με τους Χόρνετς πως η Σάρλοτ θα επικρατήσει και θα έχει άλλη μια ευκαιρία για τα playoffs.

Ωστόσο τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως ήθελε και έστειλα πάλι τον κόσμο στον... κουβά. Οι σφήκες έχαναν με 69-45 στο ημίχρονο και στο τέλος ηττήθηκαν με 144-117. Φυσικά όταν τελείωσε το ημίχρονο ο Σακίλ Ο'Νίλ και οι υπόλοιποι της εκπομπής τον... γλέντησαν.

Ανυπομονούμε να δούμε την καινούρια του πρόβλεψη, δηλαδή να καταλάβουμε ποια ομάδα πρέπει να παίξεις για να αποφύγεις τον... κουβά.

Chuck getting flamed for guaranteeing the Hornets would win this game

They're down 69-45 at half

(via @NBAonTNT) pic.twitter.com/kEAw8dQ9K8

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 18, 2021