Οι Λέικερς κατέβηκαν στο παρκέ, για να παίξουν κόντρα στους Ουόριορς, όχι για κάποιον τελικό, αλλά για μια θέση στην 8άδα. Αυτό τους στοίχισε. Όχι σε όλους το ίδιο, αλλά σε κάποιους πάρα πολύ. Έπρεπε να βάλουν στην άκρη το στέμμα του πρωταθλητή και να παλέψουν, απλά για να επιβιώσουν.

Δεν ήταν εύκολο, κυρίως για ένα πρόσωπο στο παρκέ. Ο ΛεΜπρον Τζέιμς έπρεπε να καταπιεί την υπερηφάνεια του και να κλείσει πολλά στόματα. Το τελικό σκορ είναι 103-100. Τρεις πόντοι η διαφορά, ένα μεγάλο καλάθι, ένας «Βασιλιάς». Είχε προηγηθεί το σκληρό φάουλ του Γκριν, από το οποίο τραυματίστηκε στο μάτι, αλλά δεν έπαιξε κάποιο ρόλο. Σηκώθηκε από μακριά, έχοντας το βάρος εκατομμυρίων γνωμών στις πλάτες του, σούταρε σε μια... τριπλή μπασκέτα και απλά σκόραρε. Για την ιστορία είναι το πιο μακρινό καλάθι που έχει βάλει σε όλη την καριέρα του, τα τελευταία 3 λεπτά ενός παιχνιδιού.

Αυτό έχει μάθει να κάνει, αυτό κάνει με τον πιο δύσκολο τρόπο. Έχασε 26 από τα τελευταία 30 παιχνίδια των Λέικερς. Τότε ήρθε η κατρακύλα. Χωρίς εκείνον οι πρωταθλητές δεν είναι ίδιοι. Ο ΛεΜπρον τους κάνει πρωταθλητές και αυτό το γνωρίζουν οι πιο δύσπιστοι.

Και αν δεν το γνωρίζουν, το βλέπουν σε κάθε ευκαιρία. Τελείωσε το ματς με 22 πόντους, 11 ριμπάουντ, 10 ασίστ, για το πρώτο triple double στην ιστορία του play-in. Ο ηγέτης του Λος Άντζελες ζει την εποχή των social media και χρειάζεται να αποδεικνύει τον εαυτό του, σε κάθε ευκαιρία. Έχει haters, έχει ανθρώπους που τον κρίνουν πάρα πολύ σκληρά, νιώθει συχνά αδικημένος, αλλά δεν μπορεί κανείς να μην του βγάλει το καπέλο.

Στα 36 του βγαίνει στο παρκέ, δείχνει ποιος είναι ο καλύτερος και έπειτα αφήνει τον κόσμο να βράζει. Δεν είναι ότι δεν μιλάει. Όσες φορές δεν του δίνονται τα credits τα ζητάει μόνος του, αυτό είναι κάτι που πάντα χτυπάει άσχημα, αλλά στο τέλος της ημέρας είναι «Βασιλιάς». Θα βγει στο παρκέ, θα ηγηθεί, θα πάρει ευθύνες και θα κάνει όλα όσα περιμένουν οι άλλοι από εκείνον.

Μπορεί να πονάει, μπορεί να μην βλέπει καλά, αλλά αυτό είναι που τον ξεχωρίζει από τους καλούς παίκτες. Κάτω από κάθε συνθήκη θα παλέψει, θα βγει μπροστά και θα αναλάβει την ευθύνη.

