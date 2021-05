Οι Λέικερς επικράτησαν των Ουόριορς, με τον ΛεΜπρόν να βάζει το μεγάλο τρίποντο που έκρινε το ματς. Λίγο πριν το τέλος ο Γκριν κατέβασε με φάουλ τον Βασιλιά, ο οποίος σωριάστηκε στο έδαφος, με τους διαιτητές μετά από έλεγχο στο instant replay να δίνουν απλό φάουλ.

Ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ που έβλεπε το ματς, είδε την αντίδραση του ΛεΜπρόν μετά το φάουλ και μάλλον δεν πείστηκε και πολύ, χαρακτηρίζοντας τον «ηθοποιό της χρονιάς».

Δείτε τη φάση και βγάλτε τα συμπεράσματα σας για το αν ο ΛεΜπρόν το παρακάνε μετά το φάουλ που δέχθηκε

LeBron was shaken up after this foul from Draymond Green pic.twitter.com/P555ulQcry

Draymond was called for a common foul on LeBron.

LeBron stayed down after the whistle. pic.twitter.com/8dRol1ovsp

