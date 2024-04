Ο Κλέι Τόμπσον μπορεί να μην ξαναπαίξει με τη φανέλα των Γουόριορς, αφού θα τσεκάρει τις επιλογές του στη free agency.

Οι Γουόριορς αποκλείστηκαν από τους Κινγκς και αποχαιρέτησαν τη σεζόν, μετά την ήττα στο play in. Υπάρχει πιθανότητα αυτό να είναι και το τελευταίο ματς του Κλέι Τόμπσον με τη φανέλα των πολεμιστών. Το συμβόλαιο του Κλέι ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2024 και θα είναι unrestricted free agent.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, ο Τόμπσον είναι πολύ ανοιχτός στο να τσεκάρει την αγορά στην free agency, κάτι που σημαίνει πως επεξεργάζεται το ενδεχόμενο να μην μείνει στο Γκόλντεν Στέιτ.

Με τους Γουόριορς κατέκτησε τα πρωταθλήματα του 2015, 2017, 2018 και 2022, δημιουργώντας ένα απίθανο δίδυμο στην περιφέρεια μαζί με τον Στεφ Κάρι. Οι περίφημοι Splash Brothers. Μένει να δούμε αν ο Κλέι θα κλείσει το κεφάλαιο Γουόριορς.

"Klay Thompson is very open to seeing his marketplace in free agency."



