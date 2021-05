ΛεΜπρόν: «Σκέφτομαι πρώτα την πάσα, για αυτό δε με αναφέρουν στους κορυφαίους σκόρερ της ιστορίας;» (pic)

Σε ακόμα μία κορυφή βρίσκεται ο ΛεΜπρόν Τζείμς, αφού είναι ο παίκτης που μετρά τις περισσότερες σεζόν με μέσο όρο 25+ πόντων. Μάλιστα στην 2η θέση βρίσκονται οι Μάικλ Τζόρνταν, Κέβιν Ντουράντ, Κόμπι Μπράιαντ και Μαλόουν, όμως είναι πολύ πίσω με 12 τέτοιες σεζόν.

Ο Βασιλιάς σχολίασε αυτό το στατιστικό, θέλοντας να θίξει πως δεν θεωρείται από πολύ κόσμο ανάμεσα στους κορυφαίους σκόρερ της ιστορίας.

«Από τα 19 μου χρόνια, είμαι ένας τύπος που σκέφτεται πρώτα την πάσα. Για αυτό το λόγο ποτέ δεν με αναφέρουν όταν μιλούν για τους κορυφαίους σκόρερ της ιστορίας; Αυτό είναι τέλειο γιατί σκοπεύω να στον ίδιο δρόμο που χάραξα», ήταν τα λόγια του ηγέτη των Λέικερς στα social media, ο οποίος ετοιμάζεται για το play in κόντρα στους Ουόριορς.

Κάρι: Έχετε αντιληφθεί τι αδιανόητη σεζόν κάνει; (pics & vids)

Ίρβινγκ: Έγραψε ιστορία και μπήκε στο club του 50-40-90! (pic)

Since I was 19 years old! And I’m a pass first guy. Always been. That’s why I’m never mentioned with the greats of scoring huh?? That’s perfect cause I’d rather keep it that way! . #ThekidfromAKRON#SFG #JamesGang #Blessed pic.twitter.com/QGqFFHu3jj

— LeBron James (@KingJames) May 17, 2021