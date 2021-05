ΛεΜπρόν για το τρίποντο νίκης: «Έβλεπα τρία καλάθια και σούταρα στο μεσαίο!» (vid)

Οι Λέικερς πήραν την πρόκριση στα playoffs έπειτα από μια ματσάρα, με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς να βάζει το τρίποντο νίκης.

Μετά το τέλος του ματς ο Βασιλιάς σχολίασε τη φάση και τόνισε πως όταν σηκώθηκε, έβλεπε τρία καλάθια, αλλά σούταρε στο μεσαίο.

Λίγο πριν ο Ντρέιμοντ Γκριν τον κατέβασε με φάουλ, από το οπόιο ο ηγέτης των Λέικερς αποκόμισε πρόβλημα στο μάτι που του είχε κοκκινίσει. Και για αυτό τον λόγο πέταξε και την ατάκα στο τέλος του ματς για την τριποντάρα που έστειλε στα playoffs τους Λέικερς.

Πάντως ο ΜακΚόλουμ θεώρησε πως ο ΛεΜπρόν το... παραέπαιξε με τον τραυματισμό του και τον αποκάλεσε... ηθοποιό της χρονιάς.

Λέικερς - Ουόριορς: Η τριποντάρα του Κάρι στη λήξη του ημιχρόνου! (vid)

Λέικερς - Ουόριορς: ΛεΜπρόν και Κάρι μας χαρίζουν ματσάρα! (vid)

Ο Ουίγκινς... έσβησε τα φώτα στον ΛεΜπρόν! (vid)

Λέικερς - Ουόριορς 103-100: Το... τρελό τρίποντο του ΛεΜπρόν που έστειλε τους Λέικερς playoffs! (vid)

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 20, 2021

BRON IS CLUTCH

Draymond was called for a common foul on LeBron.

LeBron stayed down after the whistle. pic.twitter.com/8dRol1ovsp

— SportsCenter (@SportsCenter) May 20, 2021