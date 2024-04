Γκριν: «Ο Κάρι μου είπε πως δεν... τελειώσαμε»

Ο Ντρέιμοντ Γκριν μίλησε για τα όσα είπε ο Στεφ Κάρι μετά την ήττα από τους Κινγκς και τον αποκλεισμό στο play n.

Οι Γουόριορς ηττήθηκαν από τους Κινγκς στο play in και αποκλείστηκαν από τα play off. Aρκετός κόσμος αναρωτήθηκε αν ήρθε το τέλος εποχής για την ομάδα του Στεφ Κερ, του Στεφ Κάρι, του Κλέι Τόμπσον και του Ντρέιμοντ Γκριν.

Ένα franchise που πανηγύρισε τα πρωταθλήματα του 2015, 2017, 2018 και 2022, όντας το πιο πετυχημένο της τελευταίας δεκαετίας. Ο Ντρέιμοντ μίλησε στο Draymond Green Show και αποκάλυψε όσα του είπε ο Κάρι στα αποδυτήρια μετά τον αποκλεισμό από το Σακραμέντο. «Δεν έχουμε... τελειώσει», ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του κορυφαίου σουτέρ στην ιστορία του μπάσκετ.

Draymond shares what Steph said to him following their play-in loss 🗣️😤



(via The Draymond Green Show, @TheVolumeSports) pic.twitter.com/Wev3KY9ZGr