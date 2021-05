Θίμποντο και Στοτς προπονητές του μήνα (pic)

Οι Νικς κάνουν εντυπωσιακή σεζόν, μετά από πολλά χρόνια και σε αυτό μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχει ο Τομ Θίμποντο. Από την άλλη οι Μπλέιζερς ξεπέρασαν πολλούς και σοβαρούς τραυματισμούς κατά τη διάρκεια της σεζόν και βρίσκονται ξανά στην postseason.

Θίμποντο και Στοτς αναδείχθηκαν προπονητές του μήνα, αφού η πορεία των Νικς και του Πόρτλαντ τον Μάη ήταν εξαιρετική.

Η παρέα του Ντέιμιαν Λίλαρντ έκανε 7 νίκες και 2 ήττες σε πολύ κρίσιμο σημείο και πήρε την 6η θέση της Δύσης και την πρόκριση στα playoffs. Στον αντίποδα ο Ραντλ με τους συμπαίκτες του είχαν ρεκόρ 6-3 τον Μάη, πήραν την 4η θέση της Ανατολής και ο Θίμποντο ήταν ο πρωτεργάτης σε όλο αυτό το όμορφο πράγμα που τους συμβαίνει μετά από τόσα χρόνια αποτυχιών και αμφισβήτησης.

