Ο Καρλ-Άντονι Τάουνς έκλεψε την παράσταση στο Αll Star Game με τη ζακέτα που φόρεσε.

Φοβερός KAT στο All Star Game. Ο Καρλ-Άντονι Τάουνς έκανε τη στυλιστική επιλογή της βραδιάς και όπως ήταν λογικό τράβηκε πάνω του όλα τα βλέμματα. Ο σταρ των Νικς... έσκασε στην γιορτή των κορυφαίων με ζακέτα που είχε πάνω τον Άγιο Γεώργιο.

O Nίκολα Γιόκιτς του είπε πως αυτό είναι σέρβικο πράγμα, εννοώντας πως έχει να κάνει με την Ορθοδοξία. Ο Joker το είδε αμέσως και ζήτησε από όσους βρισκόντουσαν στον χώρο να τραβήξουν φωτογραφία.

Μάλιστα ο Στεφ Κάρι πήγε κατευθείαν να δει το σχέδιο στη ζακέτα του Τάουνς και έδειξε την έκπληξη του.