All Star Game: Ο Τάουνς... έσκασε με ζακετάρα Αγίου Γεωργίου
Φοβερός KAT στο All Star Game. Ο Καρλ-Άντονι Τάουνς έκανε τη στυλιστική επιλογή της βραδιάς και όπως ήταν λογικό τράβηκε πάνω του όλα τα βλέμματα. Ο σταρ των Νικς... έσκασε στην γιορτή των κορυφαίων με ζακέτα που είχε πάνω τον Άγιο Γεώργιο.
O Nίκολα Γιόκιτς του είπε πως αυτό είναι σέρβικο πράγμα, εννοώντας πως έχει να κάνει με την Ορθοδοξία. Ο Joker το είδε αμέσως και ζήτησε από όσους βρισκόντουσαν στον χώρο να τραβήξουν φωτογραφία.
Μάλιστα ο Στεφ Κάρι πήγε κατευθείαν να δει το σχέδιο στη ζακέτα του Τάουνς και έδειξε την έκπληξη του.
Jokic (sees horse on KAT's jacket): "This is a Serbian thing"— New York Basketball (@NBA_NewYork) February 15, 2026
KAT: "Serbian?"
Jokic: "Yes"pic.twitter.com/YsRJ0EIkaZ
