Όταν μιλάς για τον Στεφ Κάρι τα λόγια στερεύουν. Ότι και να πεις είναι λίγο. Ο σταρ των Ουόριορς βρέθηκε στην... ζώνη του λυκόφωτος όχι μόνο σε ένα ματς, αλλά για έναν ολόκληρο μήνα.

Το σύμβολο του Γκόλντεν Στέιτ έκανε πράματα και θάματα τον Απρίλη και διέλυσε όλα τα ρεκόρ. Πέτυχε 96 τρίποντα τον Απρίλιο, τα οποία είναι και τα περισσότερα στην ιστορία μέσα σε διάστημα ενός μήνα. Επιπλέον είχε 37.3 πόντους τον Απρίλιο, τον κορυφαίο μέσο όρο που έχει εμφανιστεί ποτέ μέσα σε ένα μήνα.

Μέτρησε 13 ματς με 30+ πόντους και μόνο οι Κόμπι Μπράιαντ και Τζέιμς Χάρντεν έχουν καλύτερη επίδοση τα τελευταία 30 χρόνια. Τέλος έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία που μετρά 35 πόντους μέσο όρο, έχοντας 50/40/90 σε εντός πεδιάς, τρίποντα και βολές αντίστοιχα.

33-year-old STEPH CURRY is the second oldest Scoring Champion in NBA history!

Some of his best GMS this season

62 PTS, 8 3PT

57 PTS, 11 3PT

53 PTS, 10 3PT

49 PTS, 11 3PT

49 PTS, 10 3PT

47 PTS, 11 3PT

42 PTS, 11 3PT

40 PTS, 10 3PT

38 PTS, 11 AST pic.twitter.com/AHdaDApSri

— Ballislife.com (@Ballislife) May 16, 2021