Ποιος είδε τον Κάνιγχαμ και δεν τον... φοβήθηκε στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης καθώς φρόντισε να βάλει φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του στην 4η σερί νίκη των Πίστονς και στην 7η στα 8 τελευταία τους παιχνίδια διευρύνοντας την απόσταση από την κορυφή!
Συγκεκριμένα τελείωσε το παιχνίδι με εξαιρετικά ποσοστά και αγγίζοντας το triple double! Μέτρησε 42 πόντους με 12/23 δίποντα, 5/11 τρίποντα, 3/3 βολές, 13 ασίστ και 8 ριμπάουντ σε σχεδόν 38 λεπτά συμμετοχής. Αν μη τι άλλο ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της βραδιάς έχοντας την αμέριστη συμπαράσταση του Πολ Ριντ ο οποίος πρόσθεσε άλλους 18 πόντους με 7/9 εντός παιδιάς και 7 ριμπάουντ.
Στον αντίποδα, οι Νεοϋορκέζοι γνώρισαν την η ήττα τους στα πέντε τελευταία τους παιχνίδια (35-21) ρεκόρ και έμειναν επτά νίκες πίσω από τους πρωτοπόρους Πίστονς (41-13) και δύο από τους Σέλτικς. Ο Καρλ Άντονι Τάουνς είχε double double με 21 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ δεν έφτσαν οι 33 πόντοι του Τζέιλεν Μπράνσον, ο οποίος μέτρησε 12/20 σουτ με 6/6 βολές, όπως επίσης 8 ασίστ, 6 ριμπάουντ αλλά και ισάριθμα λάθη.
Τα δωδεκάλεπτα: 26-28, 48-58, 79-90, 111-126.
