Τον 2ο τίτλο της καριέρας του αναζητά φέτος στους Νετς ο Κάιρι Ίρβινγκ και μαζί του έχει τους Κέβιν Ντουράντ και Τζέιμς Χάρντεν. Πριν ξεκινήσει τη μάχη του στα playoffs, o Uncle Drew κατάφερε να γράψει ιστορία με τα πεπραγμένα του στη regular season.

Ο γκαρντ του Μπρούκλιν είχε 50.6% εντός πεδιάς, 40.2% τρίποντα και 92.2% βολές. Με αυτόν τον τρόπο έγινε μέλος του περίφημου club του 50-40-90.

Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν 9 παίκτες. Ο Στιβ Νας το έχει πετύχει σε 4 σεζόν, ο Λάρι Μπερντ 2, ο Μαρκ Πράις τη σεζόν 1988-89, ο Ρέτζι Μίλερ το 1993-94, ο Ντιρκ Νοβίτσκι το 2006-07, ο Κέβιν Ντουράντ το 2012-13, ο Στεφ Κάρι το 2015-16, ο Μάλκολμ Μπρόγκντον το 2018-19 και φυσικά φέτος ο Κάιρι Ίρβινγκ.

Ένα στατιστικό που δεν είναι καθόλου εύκολο και η παραπάνω λίστα συμπεριλαμβάνει τεράστιους παίκτες που άφησαν το αποτύπωμα τους στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

Kyrie Irving officially becomes the 9th player in NBA history to record a 50/40/90 season. pic.twitter.com/SNMXn1cpjk

— Rob Perez (@WorldWideWob) May 17, 2021