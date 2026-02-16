Τάουνς: Αποκάλυψε τον σχεδιαστή της ζακέτας με τον Άγιο Γεώργιο: Ποιο είναι το κόστος
Φοβερή στυλιστική επιλογή από τον ΚΑΤ στο All Star Game. Ο Καρλ-Άντονι Τάουνς τρέλανε κόσμο και τράβηξε πάνω του όλα τα βλέμματα. Ο σταρ των Νικς... έσκασε στην γιορτή των κορυφαίων με ζακέτα που είχε πάνω τον Άγιο Γεώργιο.
Ο ψηλός της Νέας Υόρκης αποκάλυψε πως η μάρκα είναι Aimé Leon Dore και πρόσθεσε πως έχουν βγει σε κυκλοφορία μόλις 25 τέτοιες ζακέτες όπως τόνισε στο Mozzart Sport. Εκείνος έχει μια από αυτές.
Παρόλο που η ακριβής τιμή του ρούχου είναι άγνωστη, υπολογίζεται πως τα ενδύματα του συγκεκριμένου σχεδιαστή μπορούν να αγοραστούν για περίπου 20.000 ευρώ. Πάντως ο Γιόκιτς σίγουρα το εκτίμησε.
Jokic (sees horse on KAT's jacket): "This is a Serbian thing"— New York Basketball (@NBA_NewYork) February 15, 2026
KAT: "Serbian?"
Jokic: "Yes"pic.twitter.com/YsRJ0EIkaZ
