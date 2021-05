Λέικερς: Η αποτυχία των πρωταθλητών να αποφύγουν το play-in έφερε κριτική (pics)

Οι Λέικερς πήραν την περασμένη σεζόν το πρωτάθλημα, επέστρεψαν με στόχο το back to back, αλλά ο δρόμος δεν θα είναι εύκολος. Με τον ΛεΜπρον και τον Ντέιβις να τραυματίζονται σοβαρά μέσα στην σεζόν, όλα έγιναν ακόμα πιο δύσκολα. Η ομάδα του Λος Άντζελες θα πρέπει να παίξει στο play-in και εκεί θα βρει απέναντι της, τους Ουόριορς.

Ο χρόνος ξεκούρασης μειώνεται, η πίεση γίνεται τεράστια και οι Λέικερς έχουν φέρει τον εαυτό τους σε πολύ δύσκολη θέση. Εκτός από τα δικά τους προβλήματα, δεν λείπει και η σκληρή κριτική του διαδικτύου, με πολλούς να μην είναι ευχαριστημένοι. Η πιο χαμηλή θέση που έχει ξεκινήσει ομάδα για να πάρει το πρωτάθλημα είναι η 6η. Το είχαν κάνει οι Ρόκετς το 1995 και αυτό είναι το ιστορικό ρεκόρ του ΝΒΑ. Αν οι Λέικερς από την 7η θέση, φτάσουν μέχρι την κορυφή, τότε εκτός από το ότι θα είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό, θα έχουν γράψει και ιστορία.

Οι Ουόριορς είναι ανεβασμένοι τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ενώ έχουν και τον Κάρι, που τελείωσε την σεζόν ως πρώτος σκόρερ του ΝΒΑ. Αν οι Λέικερς τελικά πάρουν την 7η θέση, βρίσκουν μπροστά τους, τους Σανς, που βγήκαν τελικά 2οι. Αν χάσουν, έχουν κι άλλο παιχνίδι είτε με τους Γκρίζλις, είτε με τους Σπερς, για μια θέση στην 8άδα. Ακόμα πάντως, η ομάδα του Λος Άντζελες και να πάρει την 7η θέση, έχει δύσκολο δρόμο μπροστά της, δύσκολες σειρές χωρίς πλεονέκτημα έδρας. Ο «Βασιλιάς είναι πλέον στα 36 του, πέρασε έναν σοβαρό τραυματισμό και πάει να κάνει το... ακατόρθωτο. Είναι η μεγαλύτερη του πρόκληση, μέχρι την επόμενη.

The lowest seeded team in NBA history to go on to win the championship was the sixth-seed Houston Rockets in 1995. The Lakers will have to pull off an unprecedented feat to defend their title. https://t.co/h1hlLEBjdd — Dave McMenamin (@mcten) May 17, 2021

Play on Play-In. Steph vs LeBron. pic.twitter.com/iyLxvvD3PU — Marc J. Spears (@MarcJSpears) May 17, 2021

Lord... if you're up there... Please let Curry take out the Lakers. Amen https://t.co/wqabtZfCOw — Panarin's playoff record as a Ranger (@ericsvogel) May 17, 2021

WE GOT A LAKERS VS. WARRIORS PLAY-IN GAME Another chapter in the LeBron-Steph rivalry pic.twitter.com/hpA2VtU5RJ — Bleacher Report (@BleacherReport) May 17, 2021

People are gonna be so pissed when Steph goes for 35 but the #Lakers win by 10. — David (@dcastillo414) May 17, 2021

