Το NBA LIVE στο Gazzetta
Παρακολουθήστε LIVE την εξέλιξη των 10 αναμετρήσεων του NBA, μέσα από το Gazzetta.
Οι αναμετρήσεις:
08/03:
09/03:
- 00:00: Χιτ - Πίστονς
- 00:00: Ράπτορς - Μάβερικς
- 01:00: Πέλικανς - Γουίζαρντς
- 02:00: Μπακς - Μάτζικ
- 02:00: Σπερς - Ρόκετς
- 03:00: Μπλέιζερς - Πέισερς
- 03:00: Κινγκς - Μπουλς
- 04:00: Σανς - Χόρνετς
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
