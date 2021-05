Λέικερς: «Συναγερμός» για τον τραυματισμό του Λεμπρόν ενόψει play-in! (vid)

Στα 6:35 για το τέλος ο Λεμπρόν επιχείρησε layup στο καλάθι των Πέλικανς ανάμεσα σε δύο αμυντικούς ωστόσο προσγειώθηκε άτσαλα στο παρκέ!

Αμέσως αποχώρησε από το ματς με αποτέλεσμα να προκαλέσει τεράστια ανησυχία στους Λέικερς ενόψει του play-in tournament και του πρώτου αγώνα με τους Ουόριορς την Τετάρτη (19/5).

Η ομάδα του Λος Άντζελες θα έχει δύο ευκαιρίες για τα Playoffs. Είτε να νικήσει το Γκόλντεν Στέιτ, είτε να διεκδικήσει την postseason σε περίπτωση ήττα από τους Ουόριορς αντιμετωπίζοντας τον νικητή του Σπερς-Γκρίζλις.

Πέλικανς-Λέικερς 98-110: Στο play-in οι «Λιμνανθρωποι», αντίπαλος οι Ουόριορς! (vid)

Δείτε την στιγμή του τραυματισμού του

LeBron leaves the game after rolling his ankle pic.twitter.com/zV1NfdagOx

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 17, 2021